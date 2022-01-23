Бабиков сломал палку в эстафете Антхольца. Тренер догонял спортсмена, чтобы подать новую
Поделиться
Российский биатлонист Антон Бабиков сломал палку перед второй стрельбой на первом этапе мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
Отметим, что один из тренеров российской команды не смог с первого раза отдать Антону новую палку. Специалисту пришлось догонять спортсмена в горку, чтобы передать её.
Мужская сборная России идёт шестой после завершения первого этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Первую часть дистанции преодолел Антон Бабиков, он допустил 2 промаха на стойке и показал шестой ход (в 20 секундах от лидера).
На втором этапе за команду России выступает Даниил Серохвостов. На первой стрельбе своего этапа он не допустил ни одного промаха.
Комментарии
- 23 января 2022
-
14:53
-
14:47
-
14:33
-
14:28
-
14:19
-
14:00
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:00
-
10:42
-
09:00
-
00:48
-
00:26
-
00:06
- 22 января 2022
-
21:59
-
20:50
-
20:09
-
19:59
-
19:57
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:47
Партнерский контент