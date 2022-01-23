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Бабиков сломал палку в эстафете Антхольца. Тренер догонял спортсмена, чтобы подать новую

Бабиков сломал палку в эстафете Антхольца. Тренер догонял спортсмена, чтобы подать новую
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Российский биатлонист Антон Бабиков сломал палку перед второй стрельбой на первом этапе мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Отметим, что один из тренеров российской команды не смог с первого раза отдать Антону новую палку. Специалисту пришлось догонять спортсмена в горку, чтобы передать её.

Мужская сборная России идёт шестой после завершения первого этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Первую часть дистанции преодолел Антон Бабиков, он допустил 2 промаха на стойке и показал шестой ход (в 20 секундах от лидера).

На втором этапе за команду России выступает Даниил Серохвостов. На первой стрельбе своего этапа он не допустил ни одного промаха.

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