Сборная России отстаёт от лидера на полторы минуты после 3-го этапа эстафеты в Антхольце

Мужская сборная России идёт четвёртой после завершения второго этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Третью часть дистанции преодолел Александр Логинов, он допустил три промаха на лёжке и два на стойке. Логинов показал второй ход (в 20 секундах от Йоханнеса Бё).

Финишёром сборной России станет Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км. III этап.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 53.53,5 (0 промахов)

4. Александр Логинов (Россия) – отставание + 1.25,1 секунды (5 промахов)

Также сегодня, 23 января, в Антхольце пройдёт женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск. Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.