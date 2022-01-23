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Норвежцы уверенно выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце, у россиян — серебро

Норвежцы уверенно выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце, у россиян — серебро
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В Антхольце (Италия) прошла мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Уверенную победу в ней одержала сборная Норвегии. Серебро завоевала команда России, несмотря на штрафной круг на последнем этапе. Тройку призёров замкнули немцы.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) – 1.12.14,7 (4 промаха)
2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +1.57,2 (1 круг + 12 промахов)
3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2.04,4 (4).

Также сегодня, 23 января, в Антхольце пройдёт женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск. Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 7, Антхольц, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
23 января 2022, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:12:14.7
2
Россия
+1:57.2
3
Германия
+2:04.4
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