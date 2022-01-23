Логинов извинился за своё выступление в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ход третьего этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Сегодня пятый-шестой день нахождения в горах. Меня немного климатит, и это сказывается на стрельбе. Не функционально, а именно дыхание, стрельба. Я хочу извиниться, что мой этап получился не самым удачным.

Норвежцам чуть проще сейчас, они две недели находятся в горах на высоте более 1800 м, а сейчас спустились сюда на 1600 м. Я понимал, что этот этап им будет даваться легче», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Антхольце (Италия) прошла мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Уверенную победу в ней одержала сборная Норвегии. Серебро завоевала команда России, несмотря на штрафной круг на последнем этапе. Тройку призёров замкнули немцы.