А. Резцова: думала, Латыпову будет тяжело после передряг. Он просто умничка, это вышка!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова на последнем этапе мужской эстафеты в рамках Кубка мира в итальянском Антхольце.
«Эдуард, ну просто умница! Не ожидала от него такого. Думала, Латыпову будет тяжело в эстафете после всех своих передряг. Это вышка!
Я очень рада. На первом круге казалось, что не совсем правильное решение ставить Латыпова на последний этап, но он просто умничка. Всем всё доказал», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, в Антхольце (Италия) прошла мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Уверенную победу в ней одержала сборная Норвегии. Серебро завоевала команда России, несмотря на штрафной круг на последнем этапе. Тройку призёров замкнули немцы.
- 23 января 2022
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