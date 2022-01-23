Латыпов показал второй ход на 4-м этапе эстафеты в Антхольце, проиграв лишь Кристиансену

Российский биатлонист Эдуард Латыпов продемонстрировал второй ход на заключительном этапе эстафеты, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Он проиграл быстрейшему на этапе, норвежцу Ветле Шоста Кристиансену 11,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км. IV этап. Ход

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 16.05,7

2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание +11,6 секунды

3. Антон Смольский (Беларусь) +20,8

4. Лукас Хофер (Италия) +26,8.

Также сегодня, 23 января, в Антхольце пройдёт женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск. Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.