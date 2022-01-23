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Васильев: странное решение — ставить Латыпова последним. У него долго не было практики

Васильев: странное решение — ставить Латыпова последним. У него долго не было практики
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил решение тренерского штаба сборной России поставить на последний этап эстафеты, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия), переболевшего коронавирусом Эдуарда Латыпова. Россияне в итоге завоевали серебряные медали, уверенную победу одержали норвежцы, тройку призёров замкнули немцы.

«Немного странное решение — поставить Латыпова последним. У него долго не было соревновательной практики. Вряд ли стоило Эдуарда ставить на последний этап. Может, стоило поставить Серохвостова или того же Бабикова. Странное решение. Тренеры прорабатывают свои варианты. В общем и целом это себя оправдало. Второе место — достойный результат», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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