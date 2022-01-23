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Хованцев: с ошибками, как у Латыпова, нам не дадут заехать в призы в эстафете на Олимпиаде

Хованцев: с ошибками, как у Латыпова, нам не дадут заехать в призы в эстафете на Олимпиаде
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россияне заняли второе место, уступив Норвегии.

«Хороший результат, но не сказал бы, что Латыпов уж прям красавчик. Зачем было бежать круг? Эдуард смог обойти слабых соперников: немца и француза. Да, серебро — это отлично, но с такими ошибками, как у Латыпова, в эстафете нам не дадут заехать в призы на Олимпиаде. Все основные составы конкурентов готовятся, а сегодня их не было. Не должно быть эйфории.

Я бы вообще не поставил Латыпова в эстафету. Человек после болезни. Пробежал вчера, а сегодня Латыпова можно было освободить. Сейчас идёт попытка форсировать выход Латыпова на пик физической формы. Моё мнение, что после вчерашней гонки ему надо было дать отдохнуть. А так, плохая стрельба и вчера, и сегодня, круг штрафа», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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