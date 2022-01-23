«Медалька — лёгкое утешение». Драчёв — о втором месте в эстафете

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россияне заняли второе место, уступив Норвегии. Тройку призёров замкнули немцы.

«Радоваться наградам — к Диме Губерниеву. Он тут кричит очень сильно. С технической точки зрения очень слабое выступление наших лидеров — Логинова и Латыпова. У французов, шведов и немцев сегодня отсутствовали лидеры. Поэтому проигрыш Норвегии больше двух минут — просто колоссальный. Слабый результат. Норвежцы могли ехать после рубежа сразу с флагом целый круг. Медалька — это лёгкое утешение», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.