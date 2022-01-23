Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Медалька — лёгкое утешение». Драчёв — о втором месте в эстафете

«Медалька — лёгкое утешение». Драчёв — о втором месте в эстафете
Комментарии

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россияне заняли второе место, уступив Норвегии. Тройку призёров замкнули немцы.

«Радоваться наградам — к Диме Губерниеву. Он тут кричит очень сильно. С технической точки зрения очень слабое выступление наших лидеров — Логинова и Латыпова. У французов, шведов и немцев сегодня отсутствовали лидеры. Поэтому проигрыш Норвегии больше двух минут — просто колоссальный. Слабый результат. Норвежцы могли ехать после рубежа сразу с флагом целый круг. Медалька — это лёгкое утешение», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Латыпов выдал роскошный финиш в эстафете. Вырвал медаль, обогнав немца и француза Латыпов выдал роскошный финиш в эстафете. Вырвал медаль, обогнав немца и француза
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022