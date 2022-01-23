Латыпов рассказал, откуда у него появились силы на финише эстафеты в Антхольце

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, выступавший на заключительном этапе эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце за национальную команду, прокомментировал ход гонки.

«Откуда силы? Я работал всё-таки, крутил педали на карантине. Конечно, смежные чувства, не справился со стрельбой. Силы были, я чувствовал, что могу. Самочувствие хорошее, выдал, что смог. Я настраивался как обычно, но есть моменты не в плане уверенности, а в плане непонятности своего состояния. В любом случае я готовился выступить так же, как и всегда. Пока видно, что ещё не готов до конца, в соревновательную стезю ещё не вошёл. Нужно отработать и всё будет хорошо. Мы будем выкладываться на 100% и сделаем всё возможное, чтобы радовать победами», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».