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Эдуард Латыпов обошёл француза и немца на финише эстафеты в Антхольце

Эдуард Латыпов обошёл француза и немца на финише эстафеты в Антхольце
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Сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), несмотря на штрафной круг финишёра команды Эдуарда Латыпова. Уверенную победу в гонке одержала сборная Норвегии, третье место заняли немцы.

Отметим, что на последнем круге дистанции Латыпову удалось отыграть 13 секунд у немца и 24 у француза.

Публикация доступна в «инстаграме» biathlon_match. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) – 1.12.14,7 (4 промаха).
2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +1.57,2 (1 круг + 12 промахов).
3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2.04,4 (4).

Также сегодня, 23 января, в Антхольце пройдёт женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск. Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

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