Каминский — о серебре в эстафете: в преддверии Олимпиады хотелось напрячь норвежцев

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Уверенную победу в гонке одержала сборная Норвегии. Серебро завоевала команда России, несмотря на штрафной круг на последнем этапе. Тройку призёров замкнули немцы.

«Очень нервная была гонка. Настраивались побороться с норвежцами. Практически все этапы, когда норвежцы выступали сильнейшими составами, мы всё время цеплялись за них, но немножко чего-то не складывалось и не получалось то у одного спортсмена, то у другого.

Сейчас в преддверии Олимпиады хотелось их немного напрячь, чтобы они волновались, чтобы потеряли уверенность. Мы хотели сегодня побороться с норвежцами на равных. Но с первого этапа не заладилось у Антона сначала. Серохвостов достойно выступил, сократил разрыв до 13 секунд, оставил в борьбе. К сожалению, у Саши Логинова не получилось справиться со стрельбой.

Эдуард Латыпов после болезни, и хотелось, чтобы он вернул себе уверенность. Но сегодня в стрельбе это не получилось у него, хотя на стойке всё было хорошо. Другая обстановка будет в Пекине, более нервная. Хотелось, чтобы с этих позиций он получил практику, которой ему сейчас не достаёт. Функционально он близок к своим хорошим кондициям, так и рассчитывали, что он будет постепенно набирать. Функционал связан со стрельбой, и здесь тоже всё будет улучшаться», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».