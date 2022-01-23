Каминский — о серебре в эстафете: в преддверии Олимпиады хотелось напрячь норвежцев

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
Уверенную победу в гонке одержала сборная Норвегии. Серебро завоевала команда России, несмотря на штрафной круг на последнем этапе. Тройку призёров замкнули немцы.
«Очень нервная была гонка. Настраивались побороться с норвежцами. Практически все этапы, когда норвежцы выступали сильнейшими составами, мы всё время цеплялись за них, но немножко чего-то не складывалось и не получалось то у одного спортсмена, то у другого.
Сейчас в преддверии Олимпиады хотелось их немного напрячь, чтобы они волновались, чтобы потеряли уверенность. Мы хотели сегодня побороться с норвежцами на равных. Но с первого этапа не заладилось у Антона сначала. Серохвостов достойно выступил, сократил разрыв до 13 секунд, оставил в борьбе. К сожалению, у Саши Логинова не получилось справиться со стрельбой.
Эдуард Латыпов после болезни, и хотелось, чтобы он вернул себе уверенность. Но сегодня в стрельбе это не получилось у него, хотя на стойке всё было хорошо. Другая обстановка будет в Пекине, более нервная. Хотелось, чтобы с этих позиций он получил практику, которой ему сейчас не достаёт. Функционально он близок к своим хорошим кондициям, так и рассчитывали, что он будет постепенно набирать. Функционал связан со стрельбой, и здесь тоже всё будет улучшаться», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 23 января 2022
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