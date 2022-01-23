Смольский и Строля объяснили ситуацию с потерянной лыжей белоруса в масс-старте Антхольца

Белорусский биатлонист Антон Смольский и литовец Витаутас Строля прокомментировали ситуацию с потерянной лыжей белорусского спортсмена в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Хорошо, что это произошло на этом участке трассы, если бы произошло на спуске, были бы хуже последствия. Когда обернулся, увидел, что Витаутас уже несёт мне лыжу. Добрый жест, считаю, что это человек с большой буквы. Несмотря на то что я отобрал у него две медали в предыдущих гонках, это был добрый жест», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Также об потере лыжи Смольского высказался и сам Строля:

«Антону чуть-чуть не повезло, но я как раз был за ним, успел взять эту лыжу, поднять и подать ему. Мне было это не тяжело. Надеюсь, что в такой ситуации спортсмены сделали бы то же самое, что и я. Если кому-то можно помочь, это счастье для меня. Мы же одна биатлонная семья», — добавил литовец в эфире телеканала.