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Вирер выиграла масс-старт в Антхольце, у Алимбековой серебро

Вирер выиграла масс-старт в Антхольце, у Алимбековой серебро
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На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился женский масс-старт. Победителем гонки стала итальянка Доротея Вирер. Француженка Анаис Шевалье заняла третье место.

Вирер преодолела дистанцию за 35 минут 58 секунд. Она допустила два промаха. Алимбекова уступила победительнице 3,7 секунды, допустив один промах. Шевалье отстала на 11,6 секунды, у неё также один промах.

Россиянка Кристина Резцова стала четвёртой, у неё было два промаха. Ещё одна россиянка Ульяна Нигматуллина стала восьмой.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Германия). Масс-старт, женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 35:58,7 (2)
2. Динара Алимбекова (беларусь) +3,7 (1)
3. Анаис Шевалье (Франция) +11,6
4. Кристина Резцова (Россия) + 22,8 (2).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 7, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 января 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
35:58.7
2
Динара Алимбекова
Беларусь
+3.7
3
Анаис Шевалье
Франция
+11.6
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