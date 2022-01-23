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Анфиса Резцова: не промахнись Кристина, боролось бы за золото с Вирер

Анфиса Резцова: не промахнись Кристина, боролось бы за золото с Вирер
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результат масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победителем стала итальянка Доротея Вирер, лучшей среди россиянок была Кристина Резцова, показавшая четвёртый результат.

«Не промахнись дочка, боролась бы с Доротеей Вирер за золото — у Кристины для этого всё есть. Мне безумно обидно за Кристину. Я ей сказала сегодня: «Ты будешь третья», но не получилось, к сожалению. Всё решил последний промах.

Теперь главная цель — это Олимпиада. Будем готовиться, смотреть и болеть. Не самый плохой последний старт перед играми. Надеюсь, у дочки всё будет хорошо», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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