Анфиса Резцова: не промахнись Кристина, боролось бы за золото с Вирер

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результат масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победителем стала итальянка Доротея Вирер, лучшей среди россиянок была Кристина Резцова, показавшая четвёртый результат.



«Не промахнись дочка, боролась бы с Доротеей Вирер за золото — у Кристины для этого всё есть. Мне безумно обидно за Кристину. Я ей сказала сегодня: «Ты будешь третья», но не получилось, к сожалению. Всё решил последний промах.



Теперь главная цель — это Олимпиада. Будем готовиться, смотреть и болеть. Не самый плохой последний старт перед играми. Надеюсь, у дочки всё будет хорошо», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.