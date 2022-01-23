Васильев: надеюсь, Резцова и Нигматуллина не позволят себе на Олимпиаде лишних промахов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в масс-старте на этапе Кубка мира, завершившемся в итальянском Антхольце.

«Вроде бы неплохой результат, но стрелять надо поменьше. Один лишний промах и у Резцовой, и у Нигматуллиной, которые являются лидерами команды. Надеюсь, на Олимпиаде не позволят себе такого.

Ненужный промах стоя у Кристины. Видно, что Ульяна ногами была не очень сильна, хотя последний круг традиционно здорово бежала. Ничего страшного, сейчас восстановится, и на Олимпиаде совершенно по-другому себя будет чувствовать, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.