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Майгуров: у меня абсолютное доверие к Шашилову

Майгуров: у меня абсолютное доверие к Шашилову
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что продолжает доверять старшему тренеру женской сборной России Михаилу Шашилову. Ранее сообщалось, что его может заменить другой специалист.

«У меня абсолютное доверие к Михаилу Шашилову. В том числе и я ему предлагал занять эту должность. С другой стороны, сегодня никому не позавидуешь быть старшим тренером мужской или женской команды России. Потому что все на виду, как на ладони. С другой стороны, и ребята, и девчонки, и тренеры уже три месяца не были дома, не видели родных. Конечно, есть возможность общаться по видео, но эмоциональный фон присутствует.

Психологическая нагрузка колоссальная. Если бы у тренера была одна задача — тренировать — это одно. А когда нужно тренировать, общаться с журналистами, давать отчёты руководству и так далее… Тут нужны железные люди, железные нервы. Не каждый человек это выдержит. Все мои тренеры — это моя команда. Я до последнего буду за них горой», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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