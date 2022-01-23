Майгуров: у меня абсолютное доверие к Шашилову

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что продолжает доверять старшему тренеру женской сборной России Михаилу Шашилову. Ранее сообщалось, что его может заменить другой специалист.



«У меня абсолютное доверие к Михаилу Шашилову. В том числе и я ему предлагал занять эту должность. С другой стороны, сегодня никому не позавидуешь быть старшим тренером мужской или женской команды России. Потому что все на виду, как на ладони. С другой стороны, и ребята, и девчонки, и тренеры уже три месяца не были дома, не видели родных. Конечно, есть возможность общаться по видео, но эмоциональный фон присутствует.

Психологическая нагрузка колоссальная. Если бы у тренера была одна задача — тренировать — это одно. А когда нужно тренировать, общаться с журналистами, давать отчёты руководству и так далее… Тут нужны железные люди, железные нервы. Не каждый человек это выдержит. Все мои тренеры — это моя команда. Я до последнего буду за них горой», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».