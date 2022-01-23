Шашилов объяснил, почему Резцова не смогла попасть на пьедестал в масс-старте в Антхольце

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победителем стала итальянка Доротея Вирер, лучшей среди россиянок была Кристина Резцова, показавшая четвёртый результат. В топ-10 вошла ещё одна россиянка, Ульяна Нигматуллина стала 8-й.



«Гонка удалась. Да, Кристине чуть-чуть не хватило до призов, а Ульяна не зацепилась за цветы. В остальном — всё нормально. Но, думаю, в третьей гонке подряд они уже подустали. В минуте ногами — это неплохо.



План до первой гонки на Олимпиаде у нас есть. И дальше тоже. Сейчас выходных будет больше, отдых, перелёт, немножко эмоций будет на экипировке», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

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