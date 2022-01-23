Дмитрий Ярошенко: сегодняшний результат будет позитивным толчком для нашей сборной
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высоко оценил выступление российских биатлонисток в масс-старте в заключительной гонке Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине.
«Хорошее выступление от наших девочек! Не всё здорово, но сегодняшний результат будет позитивным толчком для нашей сборной, в том числе для Нигматуллиной и Резцовой. Если бы не штрафной круг, Кристина могла бы бороться за победу. Резцова — сейчас лидер команды. У девушек должно быть хорошее настроение перед заключительным сбором», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля на стадионе Хуалиньдун, расположенном в Чжанцзякоу.
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