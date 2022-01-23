Алимбекова: немного расстроена вторым местом, нужно было включаться с начала круга

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о своих ощущениях от масс-старта, последней гонки Кубка мира перед стартом Олимпиады в Пекине.
«Сегодня моим планом было получить удовольствие от гонки. У меня был первый номер, потому что не выступали Марте и Эльвира. Рада, поскольку это помогло мне провести хорошую гонку.
Финишный круг не был для меня сложным, потому что я сохранила силы на четырёх кругах. Мне показалось, что я очень поздно стала догонять девчонок впереди. Нужно было включаться с начала круга, но тогда я не знала, что сохранила действительно много сил. Поэтому немного расстроена вторым местом, но всё равно очень счастлива.
Для меня это очень важный подиум. Но больше довольна своей хорошей стрельбой и хорошей работой на лыжне. Точно знаю свои ошибки, свои плюсы, свои сильные стороны. Оставшиеся две недели посвящу хорошему отдыху», — сказала Алимбекова в интервью IBU TV.
- 23 января 2022
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