Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла первое место, второй стала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, а третьей — Анаис Шевалье из Франции.
«Очень рада. Начало получилось не лучшим, было по одному промаху на лёжках. Но наконец-то смогла хорошо выступить на стрельбе стоя. Особенно приятно, что удалось обойтись без промахов на последней стойке, когда меня сильно трясло. Мне очень хотелось закрыть мишени. Я сегодня стреляла не так быстро, но, думаю, хорошо смотрелась на трассе. Мои ноги не были свежими, ощущалось, что это девятая гонка за три недели и третья подряд в Антхольце. Но у нас наконец-то были очень-очень хорошие лыжи.
Почему так мощно начала последний круг? Я знала, что сзади бегут другие девушки, но не знала, на каком именно они расстоянии. Просто работала и работала. До самого конца не знала, какой отрыв, поскольку не слышала подсказок на трассе. Хотелось оглянуться, но боялась. Так что постоянно работала, и в итоге у меня первое место.
Два первых этапа Кубка я провела не лучшим образом. После Франции почувствовала, что форма улучшается. Во время рождественской паузы хорошо восстановилась. Чувствовала, что моему телу очень нужен перерыв. Трасса в Оберхофе не входит в число моих любимых, и там я не так хорошо выступила. А уже в Рупольдинге почувствовала, что ноги работают намного лучше, чем в начале сезона.
Дальше — пять дней дома. Поеду туда, постираю всю свою одежду, подготовлю багаж для полёта в Пекин. У нас два полноценных дня отдыха, остальные дни — с небольшими тренировками. Пять дней пролетят очень быстро. Просто побуду с семьёй», — сказала Вирер в интервью пресс-службе IBU.
- 23 января 2022
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