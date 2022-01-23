У Резцовой третий ход в масс-старте в Антхольце

Российская биатлонистка Кристина Резцова показала третий ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Лучшей ходом была француженка Жюстин Бреза-Буше. Она на лыжне потратила 30 минут 58 секунд. Второй результат ходом показала итальянка Доротея Вирер, которая проиграла француженке 34,3 секунды. При этом именно Вирер выиграла масс-старт.

Резцова отстала от французской биатлонистки на 34,7 секунды. В результате россиянка показала четвёртый результат в гонке.

Ходом россиянка Ирина Казакевич показала 15-й результат. Ульяна Нигматуллина стала 16-й, а Валерия Васнецова — 17-й.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия). Эстафета. Результат ходом на лыжне

1. Жюстин Бреза-Буше — 30:58.2

2. Доротея Вирер (Италия) + 34,3

3. Кристина Резцова (Россия) + 34,7…

15. Ирина Казакевич (Россия) + 1:11,3

16. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1:12,1

17. Валерия Васнецова (Россия) + 1:12,2.