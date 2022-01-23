У Резцовой третий ход в масс-старте в Антхольце

Российская биатлонистка Кристина Резцова показала третий ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Лучшей ходом была француженка Жюстин Бреза-Буше. Она на лыжне потратила 30 минут 58 секунд. Второй результат ходом показала итальянка Доротея Вирер, которая проиграла француженке 34,3 секунды. При этом именно Вирер выиграла масс-старт.
Резцова отстала от французской биатлонистки на 34,7 секунды. В результате россиянка показала четвёртый результат в гонке.
Ходом россиянка Ирина Казакевич показала 15-й результат. Ульяна Нигматуллина стала 16-й, а Валерия Васнецова — 17-й.
Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия). Эстафета. Результат ходом на лыжне
1. Жюстин Бреза-Буше — 30:58.2
2. Доротея Вирер (Италия) + 34,3
3. Кристина Резцова (Россия) + 34,7…
15. Ирина Казакевич (Россия) + 1:11,3
16. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1:12,1
17. Валерия Васнецова (Россия) + 1:12,2.
- 23 января 2022
-
20:21
-
20:16
-
19:59
-
19:58
-
19:29
-
19:12
-
18:48
-
18:46
-
18:32
-
18:32
-
18:28
-
18:26
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:08
-
18:03
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:23
-
17:19
-
17:02
-
16:35
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:18
-
16:17
-
16:13
-
16:12
-
16:01
-
15:59
-
15:56