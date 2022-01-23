Смольский подвёл итоги последнего этапа Кубка мира перед Олимпийскими играми

Белорусский биатлонист Антон Смольский подвёл итоги выступления на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Этот этап был последним перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай).



«Главный вывод один — надо продолжать работать! После феерии в Рупольдинге контраст очевиден.



Но хочется поддержать команду! Ведь неделя в Антхольце — это заключительный этап подготовки к ОИ. И ошибки, сделанные сегодня, ещё можно и нужно исправить. Обязательно.



Завтра новый день и новые возможности. Да и завершение Антхольца, его последний аккорд — женский масс-старт, принёс позитивные эмоции. Поэтому с боевым настроем и хорошим настроением будем готовиться к путешествию в Китай», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».

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