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«Настоящее фиаско». Шведский биатлонист — об отставании на круг в эстафете

«Настоящее фиаско». Шведский биатлонист — об отставании на круг в эстафете
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Шведский биатлонист Симон Хальстрём рассказал о неудаче команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, прошедшем в итальянском Антхольце.

«Очень жаль, что мы завершили гонку, так сильно отстав. Надо будет побегать интервалы на тренировках или ещё чем-то заняться, потому что сил осталось много. Слышал, что лидер от меня уже недалеко, поэтому думал о том, как быстро отработать стойку, но дальше для нас всё закончилось. Сегодня было настоящее фиаско», — сказал бежавший последний этап Симон Хальстрём в интервью SVT.

Команда Швеции отстала на круг и не смогла завершить мужскую эстафету. Соревнования в Антхотльце стали последними перед стартом Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

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