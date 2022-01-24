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У одного из биатлонистов сборной Финляндии был диагностирован коронавирус

У одного из биатлонистов сборной Финляндии был диагностирован коронавирус
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У одного из биатлонистов сборной Финляндии диагностировали коронавирус. IBU пока не называет имя спортсмена. На данный момент известно лишь то, что этим спортсменом является не Мари Эдер и не Теро Сеппяля. Оба вышеназванных биатлониста приняли участие в воскресных гонках, тогда как инфицированный «стреляющий лыжник» был изолирован от команды.

«Мы не будем комментировать возникшую в команде ситуацию до тех пор, пока не получим официальное постановление IBU», — заявил в интервью IS главный тренер сборной Финляндии по биатлону Йонне Кяхконен.

По данным издания, у Олли Хииденсало также не было положительного результата во время тестирования.

Олимпийская программа по биатлону стартует в Пекине 5 февраля смешанной эстафетой. Сборная Финляндии отправится в Китай в ближайшую среду, 26 января.

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