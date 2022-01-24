Белорусский биатлонист: Антон Бабиков после эстафеты стал на меня наезжать

Белорусский биатлонист Никита Лобастов оценил выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце и высказался об инциденте с россиянином Антоном Бабиковым.

«Увы, опять затратил три патрона на одну мишень — крайнюю правую, с которой и начинаю лёжку. Заколдованная она впрямь! Но если серьёзно, то я стреляю, и я ошибаюсь. Главное – избежать этих промахов в дальнейшем. Пока же понимаю, в чём неправ, но уже после выстрела. Лыжным ходом доволен. Уже в нескольких эстафетах выгляжу неплохо. Поэтому состояние неплохое, но я чувствую, что это ещё не оптимум.



Касательно инцидента с Бабиковым. Общались после финиша, и Антон стал, как говорится, немного наезжать. Дескать, он упал, ибо криво поставил лыжу, боясь сломать мою палку. Но это гонка. Много он там не потерял.



С Димой Лазовским уже общался — цел! Всё хорошо. Но спуск с правым виражом действительно опасный, там падал не только он. Вся штука в том, что если аккуратничать, то теряешь много времени. Если хочешь быть быстрым, есть риски упасть. Каждый сам принимает решение. Дима пытался отыгрываться», — приводятся слова Лобастова в телеграм-канале «Референт Рая».

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Россия заняла второе место, Германия — третье, Беларусь — 12-е.