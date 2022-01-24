Тренер сборной России ответил болельщице, написавшей, что Логинов для него чужой спортсмен

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов ответил болельщице, которая написала, что он не следил за стрельбой Александра Логинова в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Максимов в своём «инстаграме» опубликовал командное фото и написал: «Волнительно, но пусть тут».

Один из подписчиков обратился к тренеру с вопросом: «Максим, а что Логинов на лёжке выдал?» Подписчица включилась в переписку, написав: «А он не смотрит на Сашу в трубу, он для него чужой спортсмен». Максимов ответил ей: «У нас нету своего и чужого. Это ваши домыслы».

Сборная России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала серебро. Победу одержала Норвегия, третьей стала Германия.