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Тренер сборной России ответил болельщице, написавшей, что Логинов для него чужой спортсмен

Тренер сборной России ответил болельщице, написавшей, что Логинов для него чужой спортсмен
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Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов ответил болельщице, которая написала, что он не следил за стрельбой Александра Логинова в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Максимов в своём «инстаграме» опубликовал командное фото и написал: «Волнительно, но пусть тут».

Один из подписчиков обратился к тренеру с вопросом: «Максим, а что Логинов на лёжке выдал?» Подписчица включилась в переписку, написав: «А он не смотрит на Сашу в трубу, он для него чужой спортсмен». Максимов ответил ей: «У нас нету своего и чужого. Это ваши домыслы».

Сборная России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала серебро. Победу одержала Норвегия, третьей стала Германия.

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