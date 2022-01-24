Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Начинаю ревновать». Девушка Серохвостова оценила фото Даниила после эстафеты

«Начинаю ревновать». Девушка Серохвостова оценила фото Даниила после эстафеты
Комментарии

Российская биатлонистка Ксения Довгая, являющаяся возлюбленной Даниила Серохвостова, отреагировала на фото спортсмена после эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Команда в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала серебро.

Даниил после гонки написал в своём «инстаграме»: «Побегали на выходных, теперь снова тренироваться. Нужно побольше энергии для тренировок». Серохвостов разместил командное фото, на котором он положил голову на плечо Эдуарду Латыпову.

Довгая прокомментировала фото: «Начинаю ревновать».

Фото: «Инстаграм» Даниила Серохвостова

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, бронза досталась команде Германии. Это была последняя мужская гонка в Кубке мира перед Олимпиадой в Пекине.

Новость по теме
Белорусский биатлонист: Антон Бабиков после эстафеты стал на меня наезжать
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022