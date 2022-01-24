«Начинаю ревновать». Девушка Серохвостова оценила фото Даниила после эстафеты

Российская биатлонистка Ксения Довгая, являющаяся возлюбленной Даниила Серохвостова, отреагировала на фото спортсмена после эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Команда в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала серебро.
Даниил после гонки написал в своём «инстаграме»: «Побегали на выходных, теперь снова тренироваться. Нужно побольше энергии для тренировок». Серохвостов разместил командное фото, на котором он положил голову на плечо Эдуарду Латыпову.
Довгая прокомментировала фото: «Начинаю ревновать».
Фото: «Инстаграм» Даниила Серохвостова
Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, бронза досталась команде Германии. Это была последняя мужская гонка в Кубке мира перед Олимпиадой в Пекине.
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