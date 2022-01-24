Кристина Резцова: начинаем смотреть в сторону Пекина

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова опубликовала новую запись в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка дала понять, что сейчас все её мысли сосредоточены на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

«Начинаем смотреть в сторону Пекина», — подписала соответствующее фото Резцова.

Фото: «инстаграм» кристины резцовой

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Вчера, 23 января, Кристина Резцова заняла четвёртое место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второе место заняла представительница Беларуси Динара Алимбекова. На третьей строчке финишировала Анаис Шевалье из Франции.

Полное расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.