Кристина Резцова: начинаем смотреть в сторону Пекина
Поделиться
Биатлонистка сборной России Кристина Резцова опубликовала новую запись в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка дала понять, что сейчас все её мысли сосредоточены на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
«Начинаем смотреть в сторону Пекина», — подписала соответствующее фото Резцова.
Фото: «инстаграм» кристины резцовой
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Вчера, 23 января, Кристина Резцова заняла четвёртое место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второе место заняла представительница Беларуси Динара Алимбекова. На третьей строчке финишировала Анаис Шевалье из Франции.
Полное расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
Комментарии
- 24 января 2022
-
09:05
-
09:00
-
08:58
-
08:44
-
08:20
-
08:15
-
08:02
-
07:54
-
07:53
-
00:58
-
00:45
- 23 января 2022
-
21:43
-
21:15
-
20:21
-
20:16
-
19:59
-
19:58
-
19:29
-
19:12
-
18:48
-
18:46
-
18:32
-
18:32
-
18:28
-
18:26
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:08
-
18:03
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:23
Партнерский контент