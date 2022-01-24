Ульяна Нигматуллина рассказала о глупой ошибке, из-за которой сделала единственный промах

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина рассказала о своей глупой ошибке, которая привела к единственному промаху в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсменка финишировала на восьмом месте.

«Моя тактика последнего круга проверена многими стартами, так что я пока оставлю её. Для меня в данном состоянии это оптимально.

По стрельбе – была бы довольна, если бы не осознавала, какую глупую ошибку совершила с этим единственным промахом. Это был очень далёкий промах – я дёрнула рукой. Можно было легко этого избежать, но я просто отвлеклась, не хватило концентрации. Надеюсь, это будет мне большим уроком», — приводит слова Нигматуллиной Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.