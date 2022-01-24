«По крайней мере, я пытался». Бабиков забавно намекнул на желание поехать на Олимпиаду

Биатлонист сборной России Антон Бабиков выложил свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Бабиков, которого не взяли в основной состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине, расположил завоёванные медали в виде олимпийских колец.

«По крайней мере, я пытался», — подписал он фото.

Фото: «инстаграм» антона бабикова

Напомним, Антон Бабиков оказался в числе запасных на ОИ. Вместе с ним в запас попал Александр Поварницын. В основном составе оказались Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.