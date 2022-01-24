«Катастрофа!» Владимир Драчёв — о втором месте России в мужской эстафете в Антхольце

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце. Сборная России заняла второе место, почти на две минуты отстав от национальной команды Норвегии.

«Если оценивать техническое состояние нашей команды, то мы проиграли очень много. Просто вчистую. Примерно на две минуты отстали от норвежцев. Борьба могла быть, но они убежали с таким отрывом… Катастрофа!

То, что завоевали такое весёлое второе место, — так ни французы, ни немцы, ни шведы не выставляли ведущий состав. Шведы не выставляли сильнейший, у французов двое ведущих не бежали. Бежал какой-то мальчик, юниор 20-летний», — приводит слова Драчёва Eurostavka.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.