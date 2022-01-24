Словенский призёр ЧМ по биатлону отказался вакцинироваться. Ему придётся пропустить ОИ

Призёр чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете, словенец Клемен Бауэр выступил с заявлением в «Инстаграме». Спортсмен объявил, что не намерен вакцинироваться. Он не написал, что пропустит Олимпиаду-2022 в Пекине, однако это следует из того, что участники старше 18 лет должны вакцинироваться.

«Последнее решение стало для меня одним из самых сложных. Я всегда был внимателен к тому, что происходит с моим телом во время тренировок, соревнований и других стрессовых нагрузок. Очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость. Однако я ни в коем случае не готов к вмешательству в свой организм без особой нужды», — написал Бауэр в своём «инстаграме».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.