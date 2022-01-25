Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по биатлону. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
5 февраля
12:00 мск — смешанная эстафета.
7 февраля
12:00 — индивидуальная гонка, женщины.
8 февраля
11:30 — индивидуальная гонка, мужчины.
11 февраля
12:00 — спринт, женщины.
12 февраля
12:00 — спринт, мужчины.
13 февраля
12:00 — гонка преследования, женщины.
13:45 — гонка преследования, мужчины.
15 февраля
12:00 — эстафета, мужчины.
16 февраля
10:45 — эстафета, женщины.
18 февраля
12:00 — мужчины, масс-старт.
19 февраля
12:00 — женщины, масс-старт.
Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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