У финской биатлонистки Эрики Янкя диагностирован коронавирус

Финская биатлонистка Эрика Янкя, которая в понедельник, 24 января была включена в состав олимпийской команды страны, является одной из спортсменок, получивших положительный результат теста на коронавирус.
Финская биатлонная ассоциация подтвердила имя спортсмена в пресс-релизе, сообщает IS. «Финская команда тщательно следовала строгим правилам по предотвращению возможного заражения коронавирусом, поэтому подобный результат стал неприятным сюрпризом, — заявили в организации.
Результат теста Янкя был получен в Антерсельве (Италия). По данным ассоциации биатлонистов Финляндии, у Янкя не было симптомов, она тренировалась и соревновалась в обычном режиме, прежде чем получила подобный результат теста. В настоящее время спортсменка находится на карантине в Италии.
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