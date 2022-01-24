У финской биатлонистки Эрики Янкя диагностирован коронавирус

Финская биатлонистка Эрика Янкя, которая в понедельник, 24 января была включена в состав олимпийской команды страны, является одной из спортсменок, получивших положительный результат теста на коронавирус.

Финская биатлонная ассоциация подтвердила имя спортсмена в пресс-релизе, сообщает IS. «Финская команда тщательно следовала строгим правилам по предотвращению возможного заражения коронавирусом, поэтому подобный результат стал неприятным сюрпризом, — заявили в организации.

Результат теста Янкя был получен в Антерсельве (Италия). По данным ассоциации биатлонистов Финляндии, у Янкя не было симптомов, она тренировалась и соревновалась в обычном режиме, прежде чем получила подобный результат теста. В настоящее время спортсменка находится на карантине в Италии.