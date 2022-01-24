Утверждён состав сборной Финляндии по биатлону на Олимпиаду-2022

Национальный олимпийский комитет Финляндии утвердил состав сборной страны по биатлону, которая отправится в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх.
Первоначально в неё вошли восемь спортсменов. Планируется, что Мари Эдер, Эрика Яэнкяэ, Анастасия Киннунен и Суви Минккинен примут участие в женских состязаниях, а Туомас Харьюла, Олли Хииденсало, Хейкки Лайтинен и Теро Сеппяля будут защищать честь страны в соревнованиях среди мужчин, сообщает IS.
Пока неизвестно, сможет ли принять участие в Олимпиаде Яэнкяэ, у которой в минувшие выходные был диагностирован коронавирус. По словам врача финской команды Кати Мьосунд, возвращение спортсменки к тренировкам и соревнованиям будет рассматриваться индивидуально после прохождения карантина. За здоровьем остальных членов команды ведётся пристальное наблюдение.
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