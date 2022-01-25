Павел Ростовцев разобрал неудачную стрельбу Эдуарда Латыпова на этапе КМ в Антхольце

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев объяснил, с чем, по его мнению, связана неудачная стрельба Эдуарда Латыпова на этапе Кубка мира в Антхольце. В масс-старте Латыпов допустил восемь промахов, а в эстафете ушёл на штрафной круг после стрельбы лёжа.

«Момент, на который не так много обращают внимания, – освещение. Если взять эстафету, то даже по телекартинке было заметно: на третьем-четвёртом этапах эстафеты солнце переместилось и светило слева, создавая тень с 9-12 часов на мишени (имеется в виду положение на воображаемом циферблате. – Прим. «Чемпионата»). А некоторые спортсмены очень реагируют на такую перемену в освещённости.

Почему? Пересмотрите стрельбу на этих этапах, когда мишени давали крупным планом. Белый щит вынесен вперёд относительно чёрной мишени и служит как бы рамкой – тень от этого щита падала на саму мишень.

У одних спортсменов создаётся иллюзия, что этот чёрный круг – мишень – скользит на 5 часов. Просто потому, что эта часть мишени более ярко освещена. У кого-то, наоборот, на 11 – такая особенность зрения, хрусталика. А у кого-то вообще реакции нет», — цитирует Ростовцева Sports.ru.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.