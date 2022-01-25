Дмитрий Губерниев: беспокоит состояние здоровья Светланы Мироновой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине его беспокоит состояние здоровья биатлонистки сборной России Светланы Мироновой. Спортсменка не приняла участия ни в одной из гонок на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), который состоялся в минувшие выходные.

«Я по-прежнему считаю, что мужская команда будет в порядке, в этом я не сомневаюсь. Очень надеюсь, что и женская команда тоже. Нет смысла не доверять Михаилу Шашилову, который в конечном счёте мастер горной подготовки.

Беспокоит, правда, состояние здоровья Мироновой. Но посмотрим, так как борьба за медали в каждой гонке будет и у женщин, и особенно у мужчин. Меня лично устроят две-три медали по итогам Олимпийских игр в Пекине, одна из которых будет золотая», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.