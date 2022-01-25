Антон Шипулин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде-2022

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
«Я как спортсмен, который прошёл две Олимпиады, знаю, насколько это ответственно. Каждый спортсмен в индивидуальных видах спорта ставит для себя задачу — привезти как максимум олимпийское золото, а как минимум – олимпийскую медаль. Для российской команды эта Олимпиада будет непростой. Введено много ограничений, в том числе ковидных, и это может причинить кому-то дискомфорт.
Пусть знают (олимпийцы), что мы будем поддерживать их в любом случае — независимо от того, с каким флагом они бегут. Уверен, что российские спортсмены смогут бороться со всеми на равных и показать свой максимум на Олимпиаде», — приводит слова Шипулина сайт «Единой России».
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