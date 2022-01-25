В сборной Чехии по биатлону выявлен случай заражения коронавирусом перед вылетом на ОИ

Серебряный призёр чемпионата Европы-2020 чешский биатлонист Адам Вацлавик сдал положительный тест на коронавирус после возвращения в Чехию с этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Отметим, что Вацлавик возвращался на родину вместе с командой.

Таким образом, сборная Чехии по биатлону вылетит на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) без Вацлавика. Соревнования биатлонистов на Олимпиаде начнутся 5 февраля со смешанной эстафеты.

«У него нет абсолютно никаких симптомов. Сегодня он сдал ещё один тест, ему понадобится пять отрицательных результатов, чтобы вылететь в Пекин. Поэтому мы точно знаем, что 27 января он не полетит с нами в Пекин», — приводит слова главного тренера сборной Чехии по биатлону Ондржея Рыбаржа ISport.cz.

Отметим, что в начале 2021 года Вацлавик перенёс коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия).