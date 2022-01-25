Доротея Вирер изолировалась от мужа, чтобы не рисковать перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер изолировалась от мужа Стефано Коррадини, чтобы не подвергать себя риску заболеть коронавирусом перед Олимпийскими играми – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«На самом деле, мы живём в страхе сейчас. Не знаем, как нужно себя вести, что делать, такое чувство, что нужно запереться дома и не выходить на улицу. Ставки сейчас слишком высоки», — приводит слова Вирер matchtv.ru.

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31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете. Ранее она заявила, что Олимпиада в Пекине должна стать «венцом её карьеры». На последнем перед Играми этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Доротея выиграла масс-старт, что позволило ей подняться на шестое место в общем зачёте КМ.