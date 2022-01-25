Доротея Вирер изолировалась от мужа, чтобы не рисковать перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер изолировалась от мужа Стефано Коррадини, чтобы не подвергать себя риску заболеть коронавирусом перед Олимпийскими играми – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
«На самом деле, мы живём в страхе сейчас. Не знаем, как нужно себя вести, что делать, такое чувство, что нужно запереться дома и не выходить на улицу. Ставки сейчас слишком высоки», — приводит слова Вирер matchtv.ru.
Публикация доступна в «инстаграме» Доротеи Вирер.
31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете. Ранее она заявила, что Олимпиада в Пекине должна стать «венцом её карьеры». На последнем перед Играми этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Доротея выиграла масс-старт, что позволило ей подняться на шестое место в общем зачёте КМ.
- 25 января 2022
-
20:04
-
19:20
-
17:43
-
17:17
-
17:00
-
15:26
-
12:48
-
12:44
-
11:15
-
10:02
-
09:19
-
09:00
-
00:39
-
00:04
- 24 января 2022
-
23:08
-
20:28
-
18:36
-
18:15
-
18:11
-
15:15
-
14:47
-
12:40
-
12:00
-
09:47
-
09:38
-
09:23
-
09:05
-
09:00
-
08:58
-
08:44
-
08:20
-
08:15
-
08:02
-
07:54
-
07:53