Вирер – о К. Резцовой: она очень сильная, это видно невооружённым глазом

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер оценила прогресс сборной России в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Мне кажется, что у русских сейчас очень хорошая команда. Наверное, можно сказать, что вашей сборной было трудно в последние годы — смена поколений и всё остальное. И я рада, что результаты сейчас пошли вверх. Тем более что российская публика привыкла к победам прошлых лет и наверняка требует от действующих спортсменов высших достижений», — приводит слова Вирер matchtv.ru.

Также Вирер поделилась мнением о новом лидере женской команды России - Кристине Резцовой.

«Она очень сильная, это видно невооружённым глазом. Ну и я успела посоревноваться с её сестрой (Дарьей Виролайнен. – Прим. «Чемпионата»). Что касается Кристины, то у неё спортивная хватка, она очень энергична и из гонки в гонку демонстрирует очень хороший лыжный ход», — сказала итальянка.