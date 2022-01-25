Тириль Экхофф показала, как готовится к Олимпийским играм — 2022 в Пекине

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором запечатлён её тренировочный процесс, приуроченный к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.

Публикация доступна в «инстаграме» Тириль Экхофф.

Ранее стало известно, что Экхофф вместе с Марте Рёйселанд и братьями Бё – Тарьеем и Йоханнесом, выступят в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022. Именно эта дисциплина откроет биатлонную программу на Играх. Гонка пройдёт 5 февраля.

В сезоне-2020/2021 Экхофф впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус», а также выиграла два личных золота на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Старт текущего сезона норвежка провалила (лучшее место в личной гонке за шесть этапов КМ – шестое).