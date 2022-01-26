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Габриэла Соукалова опубликовала в «Инстаграме» забавные снимки с подросшей дочерью

Габриэла Соукалова опубликовала в «Инстаграме» забавные снимки с подросшей дочерью
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Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Соукалова опубликовала в «Инстаграме» забавные снимки с пятимесячной дочкой Изабеллой.

«Время так летит. Дома наступил момент, которого мы с нетерпением ждали. Наша Изабелла впервые поела! Хоть нам и пришлось убирать всю квартиру, потому что морковное пюре я нашла даже в прихожей. Но так ведь и задумано…» — подписала снимки Соукалова.

Публикация доступна в «инстаграме» Габриэлы Соукаловой.

Отец Изабеллы — чешский ресторатор Милош Кадержабек. Ранее Соукалова была замужем за чешским бадминтонистом Петром Коукалом и выступала под фамилией Коукалова, после развода она вернула девичью фамилию.

Соукалова — двукратный серебряный, а также бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира сезона-2015/16.

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