Анфиса Резцова прокомментировала мат в адрес дочери Кристины со стороны француженки

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала мат в адрес дочери Кристины Резцовой со стороны французской биатлонистки Жулии Симон. Резцова-младшая, занявшая четвёртое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце, сказала после гонки: «Сегодня очень много девочек дерзили, и я в том числе. На меня Симон на первом круге материлась по-французски. Теперь знаю французский мат. Не сказать, что специально, но её я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведёт всегда».
Резцову-старшую спросили, часто ли случается, чтобы биатлонистки толкались и ругались друг на друга матом.
«Нечасто, но бывает, что иностранцы прут напролом. И мы им — ответку. Бывает, что и палкой приходится… И у меня такое бывало. Мы им отвечали, но сами никогда первыми не шли на конфликт.
В правилах ничего не прописано, и мы делаем то, что делаем. Мы сильнейшие, и, если они нас сбивают в бессильной злобе, мы отвечаем. Чтобы они уважали тебя и больше не лезли на рожон», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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