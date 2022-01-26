Динара Алимбекова поделилась мнением о новых лыжах, на которых стала второй в масс-старте

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала о своих новых лыжах, которые впервые опробовала на этапе Кубка мира в Антхольце. Алимбекова завоевала серебро в масс-старте в Антхольце, спортсменка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд.
«Очень нравятся новые лыжи! Они мне подходят. Причём интегрально, в комплекте с ботинками. Отличный прокат, нужная жёсткость! Лыжи не уходят далеко в сторону. Как поставлю, так и катят. Действительно замечательно!
Я уже рассказала ребятам из «Фишера» о своём восторге. При этом «пятнашку» в Антхольце бежала на старой модели. Жёлтые лыжи лучше «в работе», их предшественники — на выкатах. Поэтому ещё выбирали, на что сделать ставку в конкретной гонке», — приводит слова Алимбековой «Sputnik Беларусь».
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