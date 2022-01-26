Васильев — о серебре Бабикова на ЧЕ: Антон стойко боролся за ноль на последнем рубеже
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Российский биатлонист завоевал серебро.
«Конечно, обидно. Но на последнем рубеже Бабиков реально боролся за ноль — находился на огневом рубеже 41 секунду. Поэтому и проиграл норвежцу, но всё равно молодец. Антон стойко боролся за этот ноль. Другое дело — остальные ребята не очень хорошо выступили. Пащенко меня удивил: три ноля, а на последнем четыре штрафа. Поразительно. А так, серебряная медаль — хорошее начало», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Бронза досталась немцу Маттиасу Дорферу.
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