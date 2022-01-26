Анфиса Резцова: все сомневаются, а я уверена — Бабиков должен быть в основе сборной на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Российский биатлонист завоевал серебро, не допустив при этом ни единого промаха на четырёх огневых рубежах.

«Я хочу, чтобы Бабиков поехал на Олимпиаду в основном составе сборной. Своими результатами Антон доказывает, что заслужил это право. Все сомневаются, а я уверена — должен быть в основе. Лично я уверена в нём.

Да, второе место на чемпионате Европе — не самый лучший результат. Но в желании бороться ему не откажешь. Антон, я в тебя верю!» — рассказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.