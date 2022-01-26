Анфиса Резцова: все сомневаются, а я уверена — Бабиков должен быть в основе сборной на ОИ
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Российский биатлонист завоевал серебро, не допустив при этом ни единого промаха на четырёх огневых рубежах.
«Я хочу, чтобы Бабиков поехал на Олимпиаду в основном составе сборной. Своими результатами Антон доказывает, что заслужил это право. Все сомневаются, а я уверена — должен быть в основе. Лично я уверена в нём.
Да, второе место на чемпионате Европе — не самый лучший результат. Но в желании бороться ему не откажешь. Антон, я в тебя верю!» — рассказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Комментарии
- 26 января 2022
-
15:22
-
15:15
-
15:04
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
13:59
-
13:59
-
08:51
-
07:51
-
00:32
- 25 января 2022
-
21:40
-
20:35
-
20:04
-
19:20
-
17:43
-
17:17
-
17:00
-
15:26
-
12:48
-
12:44
-
11:15
-
10:02
-
09:19
-
09:00
-
00:39
-
00:04
- 24 января 2022
-
23:08
-
20:28
-
18:36
-
18:15
-
18:11
-
15:15
-
14:47
Партнерский контент