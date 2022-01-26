Анатолий Хованцев: Бабиков по-спортивному зол. Одной хорошей гонки не хватило для ОИ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Российский биатлонист завоевал серебро, не допустив при этом ни единого промаха на четырёх огневых рубежах.

«Серебряная медаль на чемпионате Европы — хороший результат для Антона. Хотя на последний круг он выходил лидером, в итоге же проиграл норвежцу 11 секунд. В Арбере сложная трасса. Но Бабиков подтвердил свой статус хорошего стрелка.

С тех пор как Антон стал запасным в сборной, его результаты улучшились. Он по-спортивному зол. Одной хорошей гонки Бабикову не хватило для ОИ», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, Бабиков не попал в основной состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине. Он оказался в числе запасных.