Анатолий Хованцев: Бабиков по-спортивному зол. Одной хорошей гонки не хватило для ОИ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Российский биатлонист завоевал серебро, не допустив при этом ни единого промаха на четырёх огневых рубежах.
«Серебряная медаль на чемпионате Европы — хороший результат для Антона. Хотя на последний круг он выходил лидером, в итоге же проиграл норвежцу 11 секунд. В Арбере сложная трасса. Но Бабиков подтвердил свой статус хорошего стрелка.
С тех пор как Антон стал запасным в сборной, его результаты улучшились. Он по-спортивному зол. Одной хорошей гонки Бабикову не хватило для ОИ», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, Бабиков не попал в основной состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине. Он оказался в числе запасных.
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