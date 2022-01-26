Драчёв: Буртасова достойна выступать на Олимпиаде, но её не берут

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал победу Евгении Буртасовой в Индивидуальной гонке на чемпионате Европы – 2022.

Буртасова не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и опередила ближайшую преследовательницу на 12 секунд.



«Буртасова ещё ни разу не приезжала с чемпионата Европы без золотой медали — это радует. Но на данный турнир из топовых спортсменов, мягко говоря, никто не приехал. Очень слабый уровень. Зачем вообще ЧЕ поставили перед Олимпиадой?



Буртасова достойна выступать на ОИ. Это единственная наша спортсменка, которая способна промахнуться ноль раз в индивидуальной гонке, принести золото. Но её не берут», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.